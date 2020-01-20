Поклонники считают, что без имплантов Кудрявцева выглядит

Известная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками снимком со съемок программы «Звезды сошлись». Знаменитость наконец-то вернулась к «трудовым будням» после операции по удалению имплантов.
Кудрявцева на фотографии позирует в студии программы в ярко-красном брючном костюме и черной блузе под ним. Подписчики поздравили телеведущую с возвращением на площадку и оценили новый образ:
«Хороша и теперь естественна»
«Выглядите на все 100, даже краше, чем раньше»
«С возвращением и здоровья Вам»
Отмечается, что знаменитость долгое время находилась под наблюдением врачей.
При этом нашлись и те, кого безумно интересовал вопрос, появится ли Кудрявцева на фото в декольте.
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