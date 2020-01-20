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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Поклонники считают, что без имплантов Кудрявцева выглядит "краше" и "моложе"

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонники считают, что без имплантов Кудрявцева выглядит
Фото: Лера Кудрявцева, Instagram

Известная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками снимком со съемок программы «Звезды сошлись». Знаменитость наконец-то вернулась к «трудовым будням» после операции по удалению имплантов.

Кудрявцева на фотографии позирует в студии программы в ярко-красном брючном костюме и черной блузе под ним. Подписчики поздравили телеведущую с возвращением на площадку и оценили новый образ:

«Хороша и теперь естественна»

«Выглядите на все 100, даже краше, чем раньше»

«С возвращением и здоровья Вам»

Отмечается, что знаменитость долгое время находилась под наблюдением врачей.

При этом нашлись и те, кого безумно интересовал вопрос, появится ли Кудрявцева на фото в декольте.

 

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)19 Янв 2020 в 11:48 PST

БА

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