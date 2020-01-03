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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Лера Кудрявцева вышла в свет после операции на грудь

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Лера Кудрявцева вышла в свет после операции на грудь
Фото: соцсети

Телеведущая Лера Кудрявцева вместе со своей маленькой дочкой пришла на ледовое шоу фигуриста Евгения Плющенко и его супруги продюсера Яны Рудковской. 48-летняя Кудрявцева недавно перенесла операцию по удалению лопнувших грудных имплантов.

Светская львица попала в больницу незадолго до Нового года. После хирургического вмешательства ей порекомендовали постельный режим и отдых, однако звезда решила не задерживаться дома надолго.

«Женя, Яна — это фантастически красивое шоу. Вы большие молодцы, я горжусь вами», - в соцсети поделилась впечатлениями телеведущая. В ответ поклонники отметили, что Кудрявцева отлично выглядит.

АБ

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