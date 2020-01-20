Актер Борис Клюев рассказал об онкологии:

Известный российский актер Борис Клюев поделился с поклонниками историей своей тяжелой болезни. По его словам, он на протяжении двух лет борется с раком легкого, но не унывает и верит в успешное излечение.
«Я всегда был физически сильным человеком. До 65 лет я поднимал штангу, играл в футбол, большой теннис. И когда почувствовал боли в легком, что-то закололо, то не обратил даже внимания. Оказалось, что я два месяца ходил с двусторонним воспалением», - вспоминает актер в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».
Клюев отметил, что узнал о серьёзном заболевании, когда решился сделать рентген. При этом актер добавил, что не собирается сдаваться, тем более, прекращать работать, он прекрасно себя чувствует.
«Я лечусь и буду лечиться, пока это будет приносить результат … Я прожил большую жизнь, интересную. Если господь меня возьмет к себе, то все нормально. Болезнь серьезная, но сейчас все это лечится», - пояснил он.
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