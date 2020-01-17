Кира Прошутинская рассказала, что во время борьбы с онкологией перенесла восемь операций

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17 января 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Кира Прошутинская, Igor Primak/Russian Look

Журналистка Кира Прошутинская рассказала, как в течение девяти лет боролась с онкологией. Оказалось, что телеведущей пришлось во время лечения перенести восемь хирургических вмешательств.

Прошутинская сообщила, что все началось с прыщика на носу. Она долгое время не обращалась к врачам, а когда пришла на прием к онкологу, выяснилось, что необходима срочная операция. Впоследствии было проведено еще восемь вмешательств. Журналистка убеждена, что ей удалось излечиться при помощи своей "легкомысленности" – она расслабилась и полностью доверилась специалистам.

Кира Александровна прошла длительную реабилитацию. В эти непростые времена ее поддерживали Алла Пугачева, с которой они вместе учились в школе, и настоятель русской православной церкви Святителя Николая в итальянском городе Бари отец Владимир.