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Степаненко во время выступления пошутила о своей личной жизни

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Степаненко во время выступления пошутила о своей личной жизни
Елена Степаненко, Maxim Burlak/Russian Look
Знаменитая артистка Елена Степаненко впервые после своего расставания с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему. Несколько шуток прозвучали из уст женщины в рамках ее выступления.
 
Степаненко представила сама себя, отметив, что она "и красавица, и звезда, и постройневшая, и не замужем". Елена Григорьевна иронично отметила, что при разводе ей досталась одна сковородка, благодаря которой ей "удалось забрать все остальное".
 
Юмористка в рамках своего номера отметила, что однажды пришла домой и увидела мужа с любовницей с "хитрющими глазами". Степаненко шутливо поведала, что после этого зашла на кухню и поняла, что они "выпили весь компот". Она также уточнила, что ее бывший муж потерял настоящее сокровище. "Женщина – не спирт: разведенная слабее не становится", – заключила Елена Григорьевна.
 
Нельзя с точностью сказать, какие из шуток Степаненко основаны "на реальных событиях", однако можно заметить, что артистка уже способна шутить о своей личной жизни.
ЕТ

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