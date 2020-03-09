Степаненко во время выступления пошутила о своей личной жизни

Знаменитая артистка Елена Степаненко впервые после своего расставания с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему. Несколько шуток прозвучали из уст женщины в рамках ее выступления.

Степаненко представила сама себя, отметив, что она "и красавица, и звезда, и постройневшая, и не замужем". Елена Григорьевна иронично отметила, что при разводе ей досталась одна сковородка, благодаря которой ей "удалось забрать все остальное".

Юмористка в рамках своего номера отметила, что однажды пришла домой и увидела мужа с любовницей с "хитрющими глазами". Степаненко шутливо поведала, что после этого зашла на кухню и поняла, что они "выпили весь компот". Она также уточнила, что ее бывший муж потерял настоящее сокровище. "Женщина – не спирт: разведенная слабее не становится", – заключила Елена Григорьевна.