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В сети восхищаются похудевшей и помолодевшей Еленой Степаненко

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

В сети восхищаются похудевшей и помолодевшей Еленой Степаненко
Елена Степаненко, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

В социальной сети появилась новая фотография, на которой запечатлена бывшая жена юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко. Похудевшую и помолодевшую артистку на снимке довольно сложно узнать.

Кадр с Еленой Степаненко на своей страничке опубликовал юморист Сергей Дроботенко. На фото можно увидеть артистку в черно-белом платье, подчеркивающем ее стройную фигуру и тонкую талию. Кроме того, заметно, что после избавления от лишних килограммов лицо Степаненко стало выглядеть более молодым и свежим.

Подписчица Дроботенко lisa_sorokina написала: "Как чувство свободы улучшает цвет лица и настроение". "Елена красотка", – заметил пользователь сети с ником dessert_nf. "Елене, явно, развод пошел на пользу. Хорошеет с каждым днем", – добавила elenaknyazkova11.

 

 
 
 
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Публикация от Сергей Дроботенко (@s.a.drobotenko)23 Фев 2020 в 10:49 PST

ЕТ

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