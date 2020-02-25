В сети восхищаются похудевшей и помолодевшей Еленой Степаненко

В социальной сети появилась новая фотография, на которой запечатлена бывшая жена юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко. Похудевшую и помолодевшую артистку на снимке довольно сложно узнать.

Кадр с Еленой Степаненко на своей страничке опубликовал юморист Сергей Дроботенко. На фото можно увидеть артистку в черно-белом платье, подчеркивающем ее стройную фигуру и тонкую талию. Кроме того, заметно, что после избавления от лишних килограммов лицо Степаненко стало выглядеть более молодым и свежим.

Подписчица Дроботенко lisa_sorokina написала: "Как чувство свободы улучшает цвет лица и настроение". "Елена красотка", – заметил пользователь сети с ником dessert_nf. "Елене, явно, развод пошел на пользу. Хорошеет с каждым днем", – добавила elenaknyazkova11.