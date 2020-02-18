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Степаненко прокомментировала слухи о беременности новой возлюбленной Петросяна

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Степаненко прокомментировала слухи о беременности новой возлюбленной Петросяна
Елена Степаненко, Maxim Burlak/Russian Look

Юмористка Елена Степаненко прокомментировала слухи о беременности новой возлюбленной своего экс-супруга Евгения Петросяна. Ряд СМИ ранее опубликовал информацию о скором пополнении в семье артиста.

Редакторы шоу "Пусть говорят" связались с Еленой Степаненко и задали ей вопрос, как она относится к слухам о том, что Евгений Петросян скоро станет отцом во второй раз. "Господи, да что вы ко мне с такими вопросами? Очень хорошо", – заявила юмористка, а затем повесила трубку.

Напомним, ранее художник Никас Сафронов сообщил, что слышал от некоторых своих знакомых о беременности Татьяны Брухуновой. Сама молодая женщина не комментирует эту информацию, однако отмечает, что многие источники говорят неправду.

 
 
 
ЕТ

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