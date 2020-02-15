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Никас Сафронов заявил, что от многих слышал о скором пополнении в семье Петросяна

, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Никас Сафронов заявил, что от многих слышал о скором пополнении в семье Петросяна
Никас Сафронов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Художник Никас Сафронов заявил, что от многих слышал – юморист Евгений Петросян в ближайшем будущем может снова стать отцом. По словам деятеля искусства, рождение ребенка всегда является счастьем.

Сафронов уточнил, что для Петросяна, который совсем недавно пережил тяжелый развод, вероятное появление на свет малыша станет двойным счастьем. Кроме того, художник в разговоре с "Собеседником" заметил, что Евгений Ваганович прекрасно выглядит, намного моложе своих лет, а за счет позитивных эмоций у него прибавится энергии. "Он сбросит лет 30. Да и на эмоциональном фоне это отразится положительно", – заметил Никас Степанович.

Отметим, что ни Евгений Петросян, ни его помощница Татьяна Брухунова до сих пор не подтвердили, что вступили в брак. Также они не комментируют слухи о возможном пополнении в семье.

ЕТ

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