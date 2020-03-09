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Агата Муцениеце показала фото без макияжа, но с букетом на 8 марта

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Агата Муцениеце показала фото без макияжа, но с букетом на 8 марта
Агата Муцениеце, Instagram

Объявившая о разводе с популярным российским артистом Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце показала «естественное» фото с шикарным букетом. Отмечается, что цветы преподнесли знаменитости в честь Международного женского дня.

Муцениеце поделилась маленькой женской радостью в stories, кратко подписав 8 марта. При этом на снимке актриса изображена без макияжа, по-домашнему. Однако уточнять, кто именно подарил букет, знаменитость не стала.

Напомним, что представители звездной пары одновременно сообщили о предстоящем разводе и попросили общественность и журналистов не беспокоить расспросами в сложный период их жизни. У пары есть двое совместных детей Тимофей и Мия. Сам Павел Прилучный заявил, что навсегда останется для актрисы другом.

БА

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