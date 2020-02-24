Прилучный сделал официальное заявление:

//Шоу-бизнес 13+

24 февраля 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Последнее время вокруг звездной пары Павел Прилучный – Агата Муцениеце ходят разные слухи о ссорах и недопонимании в их отношениях и даже предстоящем разводе. В понедельник актер решил внести ясность и развеять ненужные догадки поклонников и СМИ.

«Считаем нужным, быть честными с вами и сделать - официальное заявление. Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать … Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может ещё и больше», - поделился актер.

Прилучный отметил, что они с супругой останутся в дружеских отношениях. Кроме того, они оба решились пойти на такой кардинальный шаг. При этом артист призвал общественность с пониманием отнестись к «сложному периоду» в их жизни. При этом поклонники заявили, что не готовы в это поверить.

Ранее Павел Прилучный поделился кадрами со съемочной площадки нового фильма, для которого он похудеет до 39 кг.