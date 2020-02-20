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Павел Прилучный показал кадры со съемок фильма, для которого похудеет до 39 кг

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Павел Прилучный показал кадры со съемок фильма, для которого похудеет до 39 кг
Фото: Павел Прилучный, Instagram

Известный российский актер Павел Прилучный поделился с поклонниками кадрами со съемочной площадки новой кинокартины о сбежавшем из немецкого концлагеря советском летчике Михаиле Девятаеве. Отмечается, что артисту придется похудеть до 39 кг ради роли.

«Очень тяжело сбрасывать вес. Снимаем на морозе, хочется постоянно в себя что-то засунуть. Но буду еще худеть», - признался Прилучный.

По его словам, погода помогает ему быстрее вжиться в роль. Кроме того, актеру предстоит научиться управлять самолетом, чтобы избежать большого количества компьютерной графики.

«Герой сложный - это человек, который прошел через самые жесткие испытания, но не был сломлен, сложно погружаться в роль, буду рассказывать о новостях со съемочной площадки», - высказал актер.

Уточняется, что Прилучный уже сумел сбросить 20 кг. Однако при росте 180 см такой смелый поступок может грозить артисту серьезными проблемами со здоровьем. Поклонники восхитились его самоотверженностью, но призвали быть аккуратнее:

«Вот через что актеры проходят, для того, чтобы кино хорошее снять! Сколько сил и терпения надо! Не каждый сможет!»

Ранее сообщалось, что ресторан рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати, Black Star Burger закрылся в центре Москвы.

 
 
 
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Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)19 Фев 2020 в 1:52 PST

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