Ресторан Тимати Black Star Burger закрылся в центре Москвы

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20 февраля 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рамблер. Live

Тимати, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Ресторан рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати, Black Star Burger закрылся в центре Москвы.

Рэпер открывал целую сеть ресторанов, предлагая посетителям отведать бургеры из свежайшего мяса российского производства, приготовленные по оригинальным рецептам.

Для вегетарианцев было предусмотрено специальное меню. На Мясницкой, в центре столицы, был флагманский ресторан всей сети Тимати. Бургерные знаменитости закрываются по всей стране. Так летом закрылся ресторан Тимати в Перми. Бургерные были закрыты в Воронеже и Новосибирске.

Компаньон Тимати, гендиректор Black Star Павел Курьянов, известный как Пашу, рассказал, что в регионах работали по франшизе. По его словам, в Перми владелец торгового центра, где была бургерная, не хотел, чтобы в помещениях был запах еды. Тимати отказался вкладывать большие деньги в переоборудование вентиляции.

В эфире шоу "Рамблер. Live" Пашу отметил, что в бургерных в Воронеже и Новосибирске жаловались на качество еды и на обслуживание. Компания Black Star решила вообще закрыть точки.

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