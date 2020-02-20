Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Ресторан Тимати Black Star Burger закрылся в центре Москвы

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рамблер. Live

Ресторан Тимати Black Star Burger закрылся в центре Москвы
Тимати, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Ресторан рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати, Black Star Burger закрылся в центре Москвы.
Рэпер открывал целую сеть ресторанов, предлагая посетителям отведать бургеры из свежайшего мяса российского производства, приготовленные по оригинальным рецептам.

Для вегетарианцев было предусмотрено специальное меню.  На Мясницкой, в центре столицы, был флагманский ресторан всей сети Тимати.  Бургерные знаменитости закрываются по всей стране. Так летом закрылся ресторан Тимати в Перми. Бургерные были закрыты в Воронеже и Новосибирске.

Компаньон Тимати, гендиректор Black Star Павел Курьянов, известный как Пашу, рассказал, что в регионах работали по франшизе. По его словам, в Перми владелец торгового центра, где была бургерная, не хотел, чтобы в помещениях был запах еды. Тимати отказался вкладывать большие деньги в переоборудование  вентиляции.

В эфире шоу "Рамблер. Live" Пашу отметил, что в бургерных в Воронеже и Новосибирске жаловались на качество еды и на обслуживание.  Компания Black Star решила вообще закрыть точки.

Кормить своих поклонников мечтала Ольга Бузова. В первые дни открытия ее кафе на Цветном бульваре посетители отстаивали очередь. Бургеры от звезды "Дома-2" стоили демократично. Но вскоре ажиотах утих. И кафе Бузова закрыла.
Открывала кафе "Бублик" Ксения Собчак. Бублики на Тверском бульваре скоро "закончились".

ИЧ

//картина дня

Непознанное

Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

Издание The Trumpet опубликовало материал про библейское пророчество, согласно которому экономика Китая рухнет из-за эпидемии коронавируса, а президент РФ Владимир Путин станет "царем Востока".

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР. Данную запись, доступную для просмотра на сайте YouTube, сделал житель Кировска.

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ потребовал "более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, топливно-энергетический…

//новости ан

//новости ан

Борис Титов объявил, что музыкант Сергей Шнуров возглавит список Партии роста на выборах в Госдуму. Ну не дает покоя политика и общественная жизнь эпатажному хулигану…

//новости ан

//новости ан

Знаменитый режиссер Стивен Спилберг удочерил Микаэлу, когда она была совсем малышкой. Сейчас ей 23 и со своим призванием девушка определилась: недавно она сообщила…

Жительница Кургана не может записать своего маленького ребенка к оториноларингологу. Мама Анжелика обычно водит своего малыша в детскую поликлинику на ул. Савельева, 33.…

Известный гонщик Райан Ньюман по прозвищу «Человек-ракета» разбился на ралли. Его Ford Mustang мчался на скорости 318 км/ч и пилот не справился с управлением. Машина…