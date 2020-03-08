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Слепаков высмеял женщин на 8 Марта

, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Слепаков высмеял женщин на 8 Марта
Семен Слепаков, Instagram

Известный российский юморист Семен Слепаков посвятил женщинам шуточную песню в честь 8 Марта. Однако исполнитель наполнил текст сарказмом и оскорблениями в адрес мужчин, а виновницу торжества представил не с лучшей ее стороны.

На протяжении всей песни главная героиня требует у своего мужчины подарки, внимания и любви, а также в грубой форме просит ее поздравить с Международным женским днем. Некая женщина называет своего избранника постоянно  «мразь» и «тварь». 

При этом поклонники поддержали композицию артиста и отметили, что не раз сталкивались с таким в жизни:

«Жестко, оригинально, но это правда. Недавно был в гостях у друзей, там соседи отжигали, вернее, их соседка примерно в таком ключе, прям как будто рядом с нами гулял и подслушал. Молодца!»

«Великолепно! И, к сожалению, в 90% случаев очень точно»

Кроме того, Слепаков не вышел из образа до конца песни и в конце обратился к оператору: «Мразь, ты сняла?» На что женский голос ответил, что все сделано.

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БА

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