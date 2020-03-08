Надежда Бабкина призналась в измене мужа 40 лет назад. Тот день мог обернуться трагедией

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8 марта 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Надежда Бабкина, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная эстрадная исполнительница Надежда Бабкина рассказала об измене своего супруга Владимира Заседателева, которая произошла более сорока лет назад. Отмечается, что до этого певица никому не раскрывала детали произошедшего.

Бабкина поделилась, что будучи на девятом месяце беременности застала своего мужа с любовницей. По ее словам, в их доме была вечеринка, они позвали гостей и было принято решение оставить одну из девушек на ночь. Однако именно с ней ее супруг решил уединиться посреди ночи.

Кроме того, исполнительница добавила, что была готова совершить самоубийство, но не стала этого делать ради сына.

«Данила все колотился, как будто просил: "Мама, остановись". Я это поняла, и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына», - вспоминает Бабкина в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

При этом она прожила в браке с Заседателевым еще 17 лет, а после развелась.



Напомним, что сейчас исполнительница счастлива в браке со своим супругом Евгением Гором, который на 30 лет ее моложе.