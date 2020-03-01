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Надежда Бабкина призналась, что не живёт с мужем

, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Надежда Бабкина призналась, что не живёт с мужем
Фото: соцсети

Российская певица Надежда Бабкина рассказала, что её семейная жизнь не вписывается в привычные для многих рамки. Она не живёт вместе со своим супругом Евгением Гором, который на 30 лет моложе артистки.

Бабкина призналась, что они с супругом живут в разных квартирах, а друг к другу ходят в гости. При этом звезда подчеркнула, что сама стала инициатором подобного образа жизни. Она заверила, что не ощущает при этом ни скуки, ни одиночества. «Я иногда умышленно хочу побыть одна», - заверила исполнительница. При этом она отметила, что отношения с супругом прекрасные, и сложившееся положение устраивает их обоих.

АБ

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