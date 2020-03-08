«Даже извиниться по-человечески не смог», Игорь Крутой попросил прощения у Андрея Разина, а потом отказался от своих слов

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8 марта 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

После скандальной программы Андрея Малахова, в которой почетные пенсионеры российской эстрады позволили себе оскорблять Андрея Разина, а певец Лев Лещенко и вовсе навал его латентным шизофреником, продюсер «Ласкового мая» пригрозил судом всем обидчикам.

В том числе исковые заявления «о распространении информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию» были поданы и против ВГТРК. И воротилы российского шок-бизнеса испугались не на шутку.

«3 марта, когда у меня был концерт в Ростове, я приехал в гости к Андрею Гурову. И вдруг раздался звонок с неизвестного телефона. Я взял трубку, включил на громкую связь и мы с солистами группы «Ласковый май» Андреем Гуровым, Дмитрием Тревогой и Денисом Медведевым услышали голос Игоря Крутого, который позвонил мне и попросил не оскорблять артистов Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Он также сказал, что эта передача была посвящена «Песне года» и для него было полной неожиданностью появление на ней Юры Шатунова. Игорь Яковлевич извинился за ту провокацию, которую устроил Андрей Малахов», - рассказал о развитии событий газете «Аргументы недели» Андрей Разин.

И к чести продюсера, он пообещал не трогать Филиппа Киркорова и Николая Баскова, но остальные за ложь и оскорбления, нанесенные публично должны ответить по закону. Но поступить до конца по-мужски Игорь Крутой не смог. После разговора с Разиным он дал интервью, в котором рассказал журналистам, что просил продюсера не трогать и не оскорблять артистов и ни словом не обмолвился о своих извинения.

Вот только этот разговор слышали многие, и были удивлены "изворотливостью Крутого, который даже извиниться по- человечески не смог". Получается, что в программе Малахова поливать грязью любого человека - это норма, а когда надо попросить прощения – в кусты?