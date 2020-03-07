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Музыкальный критик Сергей Соседов поделился, как ценят режиссеры талант Анастасии Заворотнюк

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился, как ценят режиссеры талант Анастасии Заворотнюк
Сергей Соседов, фото: vk.com/ssosedovfans

Известный музыкальный критик Сергей Соседов оценивает Анастасию Заворотнюк несомненно талантливой актрисой, которая могла бы блестяще сыграть разные роли. Соседов считает Заворотнюк актрисой с богатым инструментарием, позволяющим воплощать интересные и мощные образы.

Анастасия Заворотнюк получила популярность за роль Вики Прутковской в сериале "Моя прекрасная няня". По мнению критика, прославившись как "няня Вика", Заворотнюк не смогла развить карьеру дальше.

Сергей Соседов знаком с Заворотнюк лично, и обсуждал актрису с разными режиссерами. Они решили, что идеально сделав "девушку из Мариуполя", трудно показать зрителям другие образы, пишут  СМИ.  Критик отметил, что хотя в таланте Анастасии есть сила и глубина, режиссеры не смогли рассмотреть эти ее качества, оценив только то, что показала "няня Вика".

Анастасия Заворотнюк перестала сниматься, играть в спектаклях и выходиться в свет более года назад.  По слухам, у актрисы серьезное заболевание, и она лечится. Родные Насти не хотят обсуждать эту тему. По слухам, дом в Крекшино продан, и деньги идут на лечение актрисы.

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