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Журналисты узнали, кто мог помешать Питту возобновить роман с Энистон

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Журналисты узнали, кто мог помешать Питту возобновить роман с Энистон
Дженнифер Энистон и Брэд Питт, Hubert Boesl/dpa

Поклонники Брэда Питта надеялись, что этой он начнет вновь встречаться со своей бывшей женой Дженнифер Энистон, но этого не произошло. Журналисты узнали, кто мог помешать актеру возобновить роман.

Корреспондент Globe утверждает, что ему удалось побеседовать с мамой Питта. Джейн якобы призналась, что лично отговорила Брэда от развития отношений с Дженнифер. Интересно, что когда Энистон была женой актера, они со свекровью прекрасно ладили.

По словам журналистов, мать Питта убеждена, что в одну реку дважды не войти, поэтому посоветовала ему не испытывать судьбу еще раз и не встречаться с женщиной, с которой история любви однажды не сложилась. 

ЕТ

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