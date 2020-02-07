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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Дженнифер Энистон всех запутала: актриса поужинала с экс-возлюбленным, но не с Питтом

, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Дженнифер Энистон всех запутала: актриса поужинала с экс-возлюбленным, но не с Питтом
Дженнифер Энистон, Li Ying/Xinhua

Известная актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон запутала своих поклонников. На днях она поужинала в ресторане со своим бывшим возлюбленным, однако это был не ее экс-супруг Брэд Питт.

Энистон появилась в одном из ресторанов Лос-Анджелеса в компании певца Джона Майера. У актрисы и музыканта был короткий, но страстный роман с 2008 по 2009 год. После расставания мужчина не слишком красиво поступил с Дженнифер, подчеркнув в интервью, что она значительно старше него и он "ничего не может с этим поделать".

Ранее поклонники надеялись, что Энистон воссоединится с Брэдом Питтом. В последнее время их отношения заметно улучшились – на одном из мероприятий они даже держались за руки. Теперь фанаты не знают, что и думать. Многие рассчитывают на то, что Дженнифер и Джон встретились исключительно как старые приятели.

ЕТ

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