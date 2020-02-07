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7 февраля 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Deadline

актеры сериала "Друзья", Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net

Фанаты популярного сериала "Друзья" ликуют. Согласно последней информации источников, все герои ситкома воссоединятся в новом эпизоде, который станет подарком для ностальгирующих поклонников.

Известно, что новая серия "Друзей" будет длиться час, а не 20 минут, как в стандартной версии. Каждая из шести звезд сериала за участие в проекте получит от 3 до 4 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что представители Дженнифер Энистон, Лизы Кудроу, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтта Ле Блана и Дэвида Швиммера не могли сойтись в денежном вопросе с компанией HBO. Теперь, однако, разногласия позади. Пока не сообщается, когда фанатам удастся вновь увидеть Рэйчел, Фиби, Монику, Чендлера, Джо и Росса на экране.