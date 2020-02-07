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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Фанаты "Друзей" ликуют: герои сериала воссоединятся в новом эпизоде

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Deadline

Фанаты
актеры сериала "Друзья", Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net

Фанаты популярного сериала "Друзья" ликуют. Согласно последней информации источников, все герои ситкома воссоединятся в новом эпизоде, который станет подарком для ностальгирующих поклонников.

Известно, что новая серия "Друзей" будет длиться час, а не 20 минут, как в стандартной версии. Каждая из шести звезд сериала за участие в проекте получит от 3 до 4 миллионов долларов.

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ЕТ

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