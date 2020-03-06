Актриса Наталья Бочкарева раскрыла секреты воспитания детей

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6 марта 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Российская актриса Наталья Бочкарева рассказала, как воспитывает 12-летнего сына Ивана и 11-летнюю дочь Марию. Артистка призналась, что не считает нужным ругать детей, если вдруг узнает про их вредные привычки.

По мнению Бочкаревой, родитель должен быть в первую очередь другом для своего ребенка. Она заявила, что внимательно наблюдает за соцсетями своих детей и старается больше общаться с сыном и дочерью.

«Вы должны быть друзьями, чтобы им не страшно было сказать: «Мам, я попробовал покурить». И ты не скажешь: «Да, ты че? Как это вообще можно?». А ответишь: «Лучше покури со мной дома, если тебя унесет, то, по крайней мере, я тебе помогу и скажу, что не нужно так делать, и ты не будешь курить во дворе под забором», - заявила артистка.