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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Подруга Бочкаревой рассказала, что актриса тайно вышла замуж

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Подруга Бочкаревой рассказала, что актриса тайно вышла замуж
Фото: соцсети

Актриса Наталья Бочкарева в столице посетила премьеру фильма и прошла по ковровой дорожке под руку с неизвестным мужчиной. Поклонники артистки обратили внимание, что на безымянном пальце артистки появилось обручальное кольцо.

Подруга звезды рассказала, что спутника Бочкаревой зовут Роман, он работает её помощником в актёрской школе. Пара узаконила свои отношения ещё два года назад, передаёт КП.

«Да, они с Романом поженились в прошлом году и даже обвенчались. Наташа очень достойная женщина, талантливая, много работает и занимается благотворительностью, абсолютно не выпячивая это. Мы все желаем ей счастья в семейной жизни», - рассказала женщина. Однако сама актриса и её представители не стали комментировать слухи о тайном замужестве.

АБ

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