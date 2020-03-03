Актер Данила Козловский опубликовал фотографию с новорожденной дочкой

Знаменитый российский актер Данила Козловский на днях впервые стал отцом. Утром во вторник, 3 марта, артист поделился со своими подписчиками фотографией, на которой он держит новорожденную дочь.

На снимке можно увидеть Данилу, стоящего спиной к камере и держащего на руках ребенка. Счастливый отец целует девочку в макушку. "Моя вселенная. Daddy’s time (папино время)", – подписал Козловский снимок.

Накануне гражданская жена актера Ольга Зуева сообщила, что стала матерью. Роды прошли в США. Имя малышки счастливые родители пока не раскрывают.