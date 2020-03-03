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Актер Данила Козловский опубликовал фотографию с новорожденной дочкой

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Данила Козловский опубликовал фотографию с новорожденной дочкой
актер Данила Козловский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Знаменитый российский актер Данила Козловский на днях впервые стал отцом. Утром во вторник, 3 марта, артист поделился со своими подписчиками фотографией, на которой он держит новорожденную дочь.
 
На снимке можно увидеть Данилу, стоящего спиной к камере и держащего на руках ребенка. Счастливый отец целует девочку в макушку. "Моя вселенная. Daddy’s time (папино время)", – подписал Козловский снимок.
 
Накануне гражданская жена актера Ольга Зуева сообщила, что стала матерью. Роды прошли в США. Имя малышки счастливые родители пока не раскрывают.
 
Напомним, Ольга и Данила встречаются с 2015 года.
 
 
 
 
 
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Публикация от Данила Козловский (@danilakozlovsky)2 Мар 2020 в 7:33 PST

ЕТ

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