Радиоведущая Алена Бородина выложила в сети фото своей дочери с Басковым и рассказала интересную историю

Алёна Бородина, известная радиоведущая, недавно поделилась в своем Instagram фотографией, на которой Николай Басков держит на руках ее дочь. Также Бородина поделилась любопытной историей из прошлого.
Алена поведала: много лет назад во время телефонного разговора с Николаем она рассказала артисту радостную новость о том, что её дочери недавно исполнилось полтора годика. Через несколько дней после этого домой к женщине доставили посылку от певца. В огромной коробке с розовой лентой находились очень красивые шёлковые платья и бежевая шубка для малышки.
Когда благодарная мама позвонила артисту, чтобы сказать спасибо за чудесный подарок, у знаменитостей состоялся очень забавный диалог.
«Алёночка, я рад, что тебе понравилось! Если бы ты знала, какое удовольствие я получил, покупая все эти вещи! Только продавщица на меня как-то косо посмотрела и сказала: «Николай, постойте, у вас же... мальчик!», — так цитирует Баскова Алена Бородина для подписчиков.
«Ну, всё, Коля, ты попал! Завтра жёлтая пресса напишет, что у Николая Баскова завелась внебрачная дочь!», — ответила Алёна.
Женщина заметила — если бы эта история произошла в наши дни, то в считанные часы новостные ленты СМИ непременно наполнились бы заголовками о внебрачной дочери Николая, которую прославленный артист скрывает от журналистов и поклонников.
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Расскажу обещанную в эфире историю про Николая Баскова)))) @nikolaibaskov Много лет назад, когда я еще работала в линейном в эфире «Русского радио» - в один из таких дней, мне позвонил Николай... ☎️ Суть да дело, разговор зашел о том, что дочке уже исполнилось полтора годика! Коля начал сокрушаться, что так и не подарил подарок, который хотел.???? Никто артиста за язык не тянул и, спустя несколько дней, после нашего разговора, мне домой привезли посылку! Огромную коробку, перевязанную розовой лентой! ????Когда я вскрыла всю эту красоту, там оказались невероятные вещички: нежные розовые туфли-лодочки, шелковые платья неземной красоты и бежевая шубка из искусственного меха с бантиком. Конечно, я позвонила Баскову, чтобы поблагодарить) - Коля, мне только что привезли от тебя подарок! Ну что я могу сказать: я в шоке! Спасибо огромное – теперь маме надо будет как-то соответствовать дочери – такие платья красивые! Спасибо! - Аленочка, я рад что тебе понравилось! Если бы ты знала, какое удовольствие я получил, покупая все эти вещи! Только продавщица на меня как-то косо посмотрела и сказала: «Николай, постойте, у вас же… мальчик!». - Ну все, Коля, ты попал! Завтра желтая пресса напишет, что у Николая Баскова завелась внебрачная дочь! ???????????????????????????????????????????????? Мы посмеялись тогда, а я сейчас подумала – ведь если бы эта история случилась не десять с лишним лет назад, а в наши дни - СМИ однозначно подхватили бы ее и растащили на «горячие» заголовки в стиле «От кого у натурального блондина внебрачная дочь?», «Кому покупает шубы золотой голос России?», «Почему Николай Басков скрывал маленькую дочку?». Впрочем, у особо «внимательных так называемых журналистов» еще есть шанс высосать из этой истории жареные детали!???? Кстати, на фото на руках у Николая моя Маруська в одном из подаренных Басковым платьев на Презентации книги Маргариты Королевой???? #заэфирьеалёныбородиной #николайбасков