Радиоведущая Алена Бородина выложила в сети фото своей дочери с Басковым и рассказала интересную историю

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2 марта 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram alenadj1 •

Алёна Бородина, известная радиоведущая, недавно поделилась в своем Instagram фотографией, на которой Николай Басков держит на руках ее дочь. Также Бородина поделилась любопытной историей из прошлого.

Алена поведала: много лет назад во время телефонного разговора с Николаем она рассказала артисту радостную новость о том, что её дочери недавно исполнилось полтора годика. Через несколько дней после этого домой к женщине доставили посылку от певца. В огромной коробке с розовой лентой находились очень красивые шёлковые платья и бежевая шубка для малышки.

Когда благодарная мама позвонила артисту, чтобы сказать спасибо за чудесный подарок, у знаменитостей состоялся очень забавный диалог.

«Алёночка, я рад, что тебе понравилось! Если бы ты знала, какое удовольствие я получил, покупая все эти вещи! Только продавщица на меня как-то косо посмотрела и сказала: «Николай, постойте, у вас же... мальчик!», — так цитирует Баскова Алена Бородина для подписчиков.

«Ну, всё, Коля, ты попал! Завтра жёлтая пресса напишет, что у Николая Баскова завелась внебрачная дочь!», — ответила Алёна.

Женщина заметила — если бы эта история произошла в наши дни, то в считанные часы новостные ленты СМИ непременно наполнились бы заголовками о внебрачной дочери Николая, которую прославленный артист скрывает от журналистов и поклонников.