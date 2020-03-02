Солистка группы «Винтаж» публично просит увольнительную для солдата

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2 марта 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram dusya_star

Анна Плетнева не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз солистка группы «Винтаж» на своей странице в Instagram опубликовала видеообращение, адресованное командиру одного из батальонов вооружённых сил России.

На видео артистка вслух зачитала открытое письмо, в котором лично попросила об увольнительной для рядового Дмитрия Миронова.

«Уважаемый товарищ майор! Я, Анна Плетнева — солистка группы «Винтаж», от имени всего нашего коллектива прошу вас дать увольнение 6 марта 2020 года стрелку 1 взвода 4 отделения рядовому Миронову Дмитрию», — написала Анна.

Оказывается, молодой человек на протяжении многих лет является одним из самых активных фанатов группы «Винтаж» и принимает непосредственное участие в подготовке концертов любимого коллектива. Плетнева попросила об увольнительной для Дмитрия всего лишь на один день в марте, когда в Санкт-Петербурге состоится концерт коллектива. Звезда отметила: духовное развитие военнослужащих является ничуть не менее важным, чем формирование их физической формы.

«Готова взять на себя всю ответственность за Миронова Дмитрия на время его отсутствия в воинской части», — заявила Аня, пригласив на концерт также и всё руководство воинской части в качестве почётных гостей.