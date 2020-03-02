Солистка группы «Винтаж» публично просит увольнительную для солдата

Анна Плетнева не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз солистка группы «Винтаж» на своей странице в Instagram опубликовала видеообращение, адресованное командиру одного из батальонов вооружённых сил России.
На видео артистка вслух зачитала открытое письмо, в котором лично попросила об увольнительной для рядового Дмитрия Миронова.
«Уважаемый товарищ майор! Я, Анна Плетнева — солистка группы «Винтаж», от имени всего нашего коллектива прошу вас дать увольнение 6 марта 2020 года стрелку 1 взвода 4 отделения рядовому Миронову Дмитрию», — написала Анна.
Оказывается, молодой человек на протяжении многих лет является одним из самых активных фанатов группы «Винтаж» и принимает непосредственное участие в подготовке концертов любимого коллектива. Плетнева попросила об увольнительной для Дмитрия всего лишь на один день в марте, когда в Санкт-Петербурге состоится концерт коллектива. Звезда отметила: духовное развитие военнослужащих является ничуть не менее важным, чем формирование их физической формы.
«Готова взять на себя всю ответственность за Миронова Дмитрия на время его отсутствия в воинской части», — заявила Аня, пригласив на концерт также и всё руководство воинской части в качестве почётных гостей.
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Открытое письмо Командиру батальна майору Удодову А.П. Уважаемый товарищ майор! Я, Анна Плетнева - солистка группы «Винтаж» от имени всего нашего коллектива прошу вас дать увольнение 6 марта 2020г. стрелку 1 взвода 4 отделения рядовому Миронову Дмитрию. В этот день в городе Санкт-Петербурге будет проходить наш сольный концерт. На протяжении многих лет Миронов Дмитрий является одним из самых активных участников нашего фан-клуба, всегда помогал в подготовке и проведении наших выступлений. Понимаю, что обращаюсь к вам с нестандартной просьбой и готова взять на себя всю ответственность за Миронова Дмитрия на время его отсутствия в воинской части. Также буду рада видеть вас и ваших товарищей в числе наших VIP гостей на концерте 6 марта в Aurora Hall. Надеюсь на ваше понимание и положительное решение вопроса. @mitaysa007