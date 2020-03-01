"Это редкость, чтобы ребенок из актреской семьи пошел в армию", сын Максима Виторгана принял присягу

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1 марта 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Старший сын Максима Виторгана, вопреки доброй традиции богатых и знаменитых не отдавать своих наследников в армию, принял присягу. Он начал готовится к службе еще несколько месяцев назад - 19-летний Даниил самостоятельно обрился налысо.

А сегодня мама молодого человека Виктория Верберг поделилась с поклонниками фотографиями. «Непотопляемый мой мальчик», — лаконично подписала снимки актриса. Поклонники поздравили женщину, которой удалось вырастить сына «настоящим мужчиной». "В наше время это такая редкость, чтоб мальчик из актерской семьи пошел в армию", "Это достойный поступок. Кто-тоже должен Родину защищать", "Интересно, а Собчак тоже своего в ряды ВС пошлет?"- комментируют подписчики.

Кстати, Даниил Виторган, как и его отец, который некогда принимал активное участие в протестных движениях, аыходил на одиночные пикеты в поддержку фигурантов московского дела, в частности актера Павла Устинова.