Певица Валерия рассказала о странной привычке Иосифа Пригожина

Валерия и Иосиф Пригожин по праву считаются одной из самых красивых пар российского шоу – бизнеса. Недавно певица поделилась забавным видео, в котором указала на странную привычку своего мужа.
В видеоролике Пригожин сидит за столом в номере гостиницы. Продюсер облачен в белый махровый халат и с аппетитом ест котлеты. После этого Иосиф переключается на кофе. Музыкальный деятель чайной ложечкой снимает молочную пенку с капучино.
"Заинька, я с тобой почти 17 лет живу и не понимаю, зачем ты заказываешь капучино, а потом снимаешь пенку", – прокомментировала странное занятие мужа Валерия.
Также артистка добавила, что весь смысл итальянского кофейного напитка в молочной пене.
Мужчина попытался оправдаться и заявил: ему "вкуснее так", ведь в чашке таким образом остается меньше молока.
Фолловеры не остались в стороне и поддержали звездную чету отметив, насколько даже в ссорах они гармонично смотрятся.
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Мужская душа - потемки, хоть и не чужая.????❤️ #красноярск #жизньтакаякакесть @prigozhin_iosif И ещё, на столе нет сковороды. ????????????