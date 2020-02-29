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Певица Валерия рассказала о странной привычке Иосифа Пригожина

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Валерия рассказала о странной привычке Иосифа Пригожина
Фото из соцсетей, Instagram valeriya

Валерия и Иосиф Пригожин по праву считаются одной из самых красивых пар российского шоу – бизнеса.  Недавно певица поделилась забавным видео, в котором указала на странную привычку своего мужа.

В видеоролике Пригожин сидит за столом в номере гостиницы. Продюсер облачен в белый махровый халат и с аппетитом ест котлеты. После этого Иосиф переключается на кофе. Музыкальный деятель чайной ложечкой снимает молочную пенку с капучино.

"Заинька, я с тобой почти 17 лет живу и не понимаю, зачем ты заказываешь капучино, а потом снимаешь пенку", – прокомментировала странное занятие мужа Валерия.

Также артистка  добавила, что весь смысл итальянского кофейного напитка в молочной пене.

Мужчина попытался оправдаться и заявил: ему "вкуснее так", ведь  в чашке таким образом остается меньше молока.

Фолловеры не остались в стороне и поддержали звездную чету отметив, насколько даже в ссорах они гармонично смотрятся.

 

ЕЧ

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