Юлия Савичева выложила в сети снимок без макияжа

Юлия Савичева давно является сторонницей естественной красоты. А недавно певица опубликовала в Instagram фото, на котором она без косметики.
"Такая, какая есть!", – гордо написала Юля под снимком.
Звезда отметила, что наконец-то сейчас мы пришли к тому, что естественная красота – это модно.
«Я очень рада, что многие начали отказываться от пластических операций во имя натуральной красоты и перестали заниматься стихийным наращиванием всего что можно (и нельзя) и все больше углубляются в здоровый образ жизни. Я никогда не прибегала ни к каким хирургическим вмешательствам, даже так называемые уколы красоты пока обхожу стороной», - говорит знаменитость.
Также Савичева поделилась своим секретом сохранения молодости и красоты. Девушка дважды в день умывается с очищающей пенкой, наносит на лицо сыворотку и увлажняющий крем, иногда делает маски. Юлия не скрывает - ей повезло с генетикой.
Поклонники по достоинству оценили внешний вид любимой исполнительницы и поддержали ее словами восхищения в комментариях.
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Такая, какая есть???? Наконец-то мы пришли к тому, что естественная красота - это модно! Я очень рада, что многие начали отказываться от пластических операций во имя натуральной красоты и перестали заниматься стихийным наращиванием всего что можно (и нельзя) и все больше углубляются в здоровый образ жизни. Я никогда не прибегала ни к каким хирургическим вмешательствам, даже так называемые уколы красоты пока обхожу стороной. Мой уход для лица - это дважды в день умывания с очищающей пенкой, сыворотка, затем увлажняющий крем. Иногда делаю очищающие и увлажняющие маски. А вообще, мне с генетикой повезло. Моя мама очень молодо выглядит в свои 50. Вот будет мне столько же, тогда и посмотрим, но я знаю, что до последнего буду оттягивать момент первого укола красоты. Себя нужно любить и принимать таким, какой ты есть. Ведь все мы настолько уникальны! Что вы думаете по этому поводу? #савичева #красотавдеталях #естественность