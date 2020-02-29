Юлия Савичева выложила в сети снимок без макияжа

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29 февраля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram yuliasavicheva

Юлия Савичева давно является сторонницей естественной красоты. А недавно певица опубликовала в Instagram фото, на котором она без косметики.

"Такая, какая есть!", – гордо написала Юля под снимком.

Звезда отметила, что наконец-то сейчас мы пришли к тому, что естественная красота – это модно.

«Я очень рада, что многие начали отказываться от пластических операций во имя натуральной красоты и перестали заниматься стихийным наращиванием всего что можно (и нельзя) и все больше углубляются в здоровый образ жизни. Я никогда не прибегала ни к каким хирургическим вмешательствам, даже так называемые уколы красоты пока обхожу стороной», - говорит знаменитость.

Также Савичева поделилась своим секретом сохранения молодости и красоты. Девушка дважды в день умывается с очищающей пенкой, наносит на лицо сыворотку и увлажняющий крем, иногда делает маски. Юлия не скрывает - ей повезло с генетикой.

Поклонники по достоинству оценили внешний вид любимой исполнительницы и поддержали ее словами восхищения в комментариях.