Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Юлия Савичева выложила в сети снимок без макияжа

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Савичева выложила в сети снимок без макияжа
Фото из соцсетей, Instagram yuliasavicheva

Юлия Савичева давно является сторонницей естественной красоты. А недавно певица опубликовала в Instagram фото, на котором она без косметики.  

"Такая, какая есть!", – гордо написала Юля под снимком.

Звезда  отметила, что наконец-то сейчас мы пришли к тому, что естественная красота – это модно.

«Я очень рада, что многие начали отказываться от пластических операций во имя натуральной красоты и перестали заниматься стихийным наращиванием всего что можно (и нельзя) и все больше углубляются в здоровый образ жизни. Я никогда не прибегала ни к каким хирургическим вмешательствам, даже так называемые уколы красоты пока обхожу стороной», - говорит знаменитость.

Также Савичева поделилась своим секретом сохранения молодости и красоты. Девушка дважды в день умывается с очищающей пенкой, наносит на лицо сыворотку и увлажняющий крем, иногда делает маски. Юлия не скрывает -  ей повезло с генетикой.

Поклонники по достоинству оценили внешний вид любимой исполнительницы и поддержали ее словами восхищения в комментариях.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Такая, какая есть???? Наконец-то мы пришли к тому, что естественная красота - это модно! Я очень рада, что многие начали отказываться от пластических операций во имя натуральной красоты и перестали заниматься стихийным наращиванием всего что можно (и нельзя) и все больше углубляются в здоровый образ жизни. Я никогда не прибегала ни к каким хирургическим вмешательствам, даже так называемые уколы красоты пока обхожу стороной. Мой уход для лица - это дважды в день умывания с очищающей пенкой, сыворотка, затем увлажняющий крем. Иногда делаю очищающие и увлажняющие маски. А вообще, мне с генетикой повезло. Моя мама очень молодо выглядит в свои 50. Вот будет мне столько же, тогда и посмотрим, но я знаю, что до последнего буду оттягивать момент первого укола красоты. Себя нужно любить и принимать таким, какой ты есть. Ведь все мы настолько уникальны! Что вы думаете по этому поводу? #савичева #красотавдеталях #естественность

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) 28 Фев 2020 в 4:23 PST

ЕЧ

//картина дня

Общество

На Украине депутат рассказал, как вычислить «соросят»

На Украине депутат рассказал, как вычислить «соросят»

Депутат партии Зеленского «Слуга народа» Антон Поляков высмеял «соросят». Так называют в Киеве называют ставленников одиозного спонсора госпереворотов Джорджа Сороса. Его люди сейчас плотно пустили корни в украинскую политику.

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках упомянутого батальона украинских националистов. Он появился в распоряжении специального корреспондента «Аргументов недели».

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Ассоциация туроператоров России обратились к правительству РФ с открытым письмом из-за запретов, связанных с коронавирусом. Неисполнение обязательств…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Третьим погибшим после вечеринки в московском банном клубе стал супруг 29-летнего блогера Екатерины Диденко. Согласно последним данным, Валентин скончался в реанимации…

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу заявила, что все пассажиры, прибывающие на территорию России международными рейсами, проходят проверку на наличие симптомов…

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала носить медцинские маски, чтобы защититься от вирусов. Все продающиеся в России в официально разрешенных местах медицинские…

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза заявил: "Армия Сирии на основании требований, прописанных в резолюциях СБ ООН, имеет право отвечать…

//новости ан

В Москве пятерых человек, находившихся в контакте с больным коронавирусом гражданином Ирана, отправили на проверку в инфекционную больницу. Вирус COVID 19 у них не…

Постоянный представитель при Организации Объединенных Наций Келли Крафт в ходе экстренного заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно…