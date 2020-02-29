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Мама Натальи Водяновой размышляет над свадебным подарком для дочери

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Мама Натальи Водяновой размышляет над свадебным подарком для дочери
Наталья Водянова, Nadezhda Lebedeva/Russian Look

Мама всемирно известной супермодели Натальи Водяновой размышляет над свадебным подарком для дочери, которая скоро выходит замуж за сына мультимиллиардера, французского бизнесмена Антуана Арно.

Лариса Викторовна Кусакина отметила, что не принимает участие в подготовке к торжеству, поэтому детали праздника для нее станут сюрпризом.

Мама Натальи сообщила, что давно ломает голову над презентом молодоженам. Женщина уточнила, что не может преподнести дочери и ее супругу дорогой подарок, поэтому будет "брать оригинальностью". "Может быть, я просто обойдусь словами, что дарю Антуану Наталью", – со смехом сообщила Лариса Викторовна и добавила, что пошутила.

ЕТ

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