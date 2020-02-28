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Водянова раскрыла подробности организации предстоящей свадьбы

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ELLE

Водянова раскрыла подробности организации предстоящей свадьбы
Фото: Наталья Водянова и Антуан Арно, Sebastien Fremont/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Известная российская модель Наталья Водянова и французский предприниматель, сын одного из самый богатых людей в Европе Бернарда Арно, Антуан Арно скоро планируют пожениться. Девушка рассказала, как проходит подготовка к торжеству.

«Это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Честно признаться, во Франции привыкли к торжествам помасштабнее, поэтому точно найдутся люди, которые назовут нашу церемонию довольно скромной», - поделилась знаменитость.

Однако дату свадьбы Водянова решила сохранить в тайне.

Модель призналась, что сейчас ее главная задача – воспитание детей, их здоровье и поступление старшего Лукаса в университет. По её словам, она часто жертвует временем на себя, чтобы провести лишний раз с ними. Но уверена, что потом начнет читать больше книг и сама напишет художественное произведение.

Напомним, что у Водяновой от первого брака есть трое детей – Лукас, Нева и Виктор и двое от нынешнего избранника – Максим и Роман. Пара живет уже восемь лет вместе.

БА

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