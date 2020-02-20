Наталья Водянова готовится к свадьбе и поделилась, что жених-француз сделал ей предложение на русском

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20 февраля 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Водянова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова и ее возлюбленный, отец их младших сыновей французский бизнесмен Антуан Арно готовятся к свадьбе. 37-летняя Водянова выбирает свадебный наряд. В окружении пары рассуждают, что создать свадебный наряд супермодели может дизайнер Стелла Маккартни.

Наталья Водянова и Антуан Арно вместе более шести лет. Их общим сыновьям пять лет Максиму и три года Роману. Но они до сих пор официально не женаты. Пользователи сети сплетничали, что модель развелась с британским лордом, от которого родила троих детей, родила детей Арно, а он на ней не женится.

Совсем недавно Водянова опубликовала кольцо со сверкающим колечком на пальце. Ее намек поняли - свадьба не за горами.

Недавно модель в откровенной беседе рассказала, как получила предложение руки и сердца от любимого мужчины. 28 февраля прошлого года Наташа и Антуан отмечали ее день рождения в Катаре.

Водянова говорит, что все было, как в сказке. Он встал на колени и сделал ей предложение на русском языке. Для женщины это стало приятной неожиданностью. Возлюбленный надел на пальчик Наташи "великолепное кольцо". "Антуан сделал все, чтобы продемонстрировать свои истинные намерения насчет меня", - поделилась россиянка.