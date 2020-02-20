Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Наталья Водянова готовится к свадьбе и поделилась, что жених-француз сделал ей предложение на русском

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Водянова готовится к свадьбе и поделилась, что жених-француз сделал ей предложение на русском
Наталья Водянова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова и ее возлюбленный, отец их младших сыновей французский бизнесмен Антуан Арно готовятся к свадьбе. 37-летняя Водянова выбирает свадебный наряд. В окружении пары рассуждают, что создать свадебный наряд супермодели может дизайнер Стелла Маккартни.

Наталья Водянова и Антуан Арно вместе более шести лет. Их общим сыновьям пять лет Максиму и три года Роману. Но они до сих пор официально не женаты. Пользователи сети сплетничали, что модель развелась с британским лордом, от которого родила троих детей, родила детей Арно, а он на ней не женится.

Совсем недавно Водянова опубликовала кольцо со сверкающим колечком на пальце. Ее намек поняли - свадьба не за горами.
Недавно модель в откровенной беседе рассказала, как получила предложение руки и сердца от любимого мужчины. 28 февраля прошлого года Наташа и Антуан отмечали ее день рождения в Катаре.

Водянова говорит, что все было, как в сказке. Он встал на колени и сделал ей предложение на русском языке. Для женщины это стало приятной неожиданностью. Возлюбленный надел на пальчик Наташи "великолепное кольцо". "Антуан сделал все, чтобы продемонстрировать свои истинные намерения насчет меня", - поделилась россиянка.

 

 

ИЧ

//картина дня

В мире

В сети опубликовано видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В сети опубликовано видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В сети оказался видеоролик, на котором запечатлено, как американский и российские автомобили встретились недалеко от города Камышлы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, и между военными произошел инцидент.

Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, раскрыл предполагаемый план «Б» Киева по Донбассу. По данному вопросу генерал высказался в беседе с представителями СМИ.

Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, раскрыл предполагаемый план «Б» Киева…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Известный гонщик Райан Ньюман по прозвищу «Человек-ракета» разбился на ралли. Его Ford Mustang мчался на скорости 318 км/ч и пилот не справился с управлением. Машина…

//новости ан

Военнослужащие ВСУ вынужденно покинули передовой наблюдательный пункт в Донбассе. Андрей Загороднюк объяснил, что бойцам пришлось уйти, узнав от своей разведки о якобы…

//новости ан

Супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова и ее возлюбленный, отец их младших сыновей французский бизнесмен Антуан Арно готовятся к свадьбе. 37-летняя…

//новости ан

//новости ан

Сообщение о готовящемся теракте в ставропольском ресторане «Урарту» поступило в экстренные службы. На место прибыла полиция, кинологи с собаками, медики. В настоящий…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина подчеркнул, что трещина в их браке возникла исключительно…

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом в среду сообщили…