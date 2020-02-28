Пятилетняя дочь Тимати провела экскурсию по Красной площади и рассекретила свое место жительства

Дочь рэпера Тимати развита не по годам. Вот и сейчас пятилетняя Алиса провела экскурсию и показала, где находится ее дом. Видео опубликовала в своем Instagram бабушка девочки.
Малышка вместе с родственницей прогулялась по центру Москвы и провела целую экскурсию для поклонников своего звёздного папы. Она сняла видео – обзор на Красной площади и рассказала о Лобном месте, где "рубили головы", а также о зодчем, построившем собор Покрова Пресвятой Богородицы.
Когда же речь зашла о Большом Замоскворецком мосте, юный экскурсовод неожиданно рассекретила свое место жительства.
"Через этот мост – там сразу наш дом", – сказала девочка.
Фолловеры не остались равнодушными и оставили под публикацией множество теплых слов. Тимати также отметился под публикацией – поставил плачущие смайлы.
А Анна Седокова призвала своих фанатов присоединиться к ее марафону питания.
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