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Пятилетняя дочь Тимати провела экскурсию по Красной площади и рассекретила свое место жительства

, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Пятилетняя дочь Тимати провела экскурсию по Красной площади и рассекретила свое место жительства
Фото из соцсетей, Instagram simona280

Дочь рэпера Тимати развита не по годам. Вот и сейчас пятилетняя Алиса провела экскурсию и показала, где находится ее дом.  Видео опубликовала в своем Instagram бабушка девочки.

Малышка вместе с родственницей прогулялась по центру Москвы и провела целую экскурсию для поклонников своего звёздного папы.  Она сняла видео – обзор на Красной площади и рассказала о Лобном месте, где "рубили головы", а также о зодчем, построившем собор Покрова Пресвятой Богородицы.

Когда же речь зашла о Большом Замоскворецком мосте, юный экскурсовод неожиданно рассекретила свое место жительства.

"Через этот мост – там сразу наш дом", – сказала девочка.

Фолловеры  не остались равнодушными и оставили под публикацией множество теплых слов. Тимати также отметился под публикацией – поставил плачущие смайлы.

А Анна Седокова призвала своих фанатов присоединиться к ее марафону питания. 

 

 
 
 
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Хотите мини экскурсию в исполнении Алисы?????????????

Публикация от Simona Chernomorskaya (@simona280) 27 Фев 2020 в 12:56 PST

ЕЧ

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