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Кожевникова оценила стремление артистов заниматься политикой

, 09:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Кожевникова оценила стремление артистов заниматься политикой
Мария Кожевникова. Фото: соцсети

Актриса и депутат Госдумы VI созыва Мария Кожевникова оценила желание российских звёзд податься в политику. Артистка заявила, что «не хотела бы вокруг выборов какого-то цирка».

Кожевникова считает, что видимость резкого наплыва звёзд шоу-бизнеса и спорта возникает из-за того, что их имена постоянно на слуху. «Мы слышим, что Валерия хочет партию создать, что Шнуров пошел в партию. При этом СМИ не пишут, что врач Иванова или учитель Смирнов тоже вступили в партию», - уверена Кожевникова. При этом она отметила возрастающее стремление россиян участвовать в политической жизни страны, передаёт Радио Sputnik.

Также Кожевникова подчеркнула, что из-за обилия знаменитых личностей политика не должна превращаться в цирк. «Не хочется переносить всю политическую сторону жизни в медиа. Не хочется, чтобы выборы были только для новостей, для больших просмотров, лайков, ретвитов», - сказала актриса.

АБ

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