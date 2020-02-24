Зачем так все обесценивать? Мария Кожевникова осудила решение о присвоении Ирине Волк звания генерал-майора

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24 февраля 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Актриса считает, что помощница министра МВД Ирина Волк, может быть, и отличный работник, но вряд ли заслужила столь высокое звание, которое раньше давали людям, рисковавшим жизнью на войне.

«Разве можно сравнить моего деда, который отвоевал две войны, реально несколько раз умирал за Родину и помощницу главы МВД. Может она и работает хорошо, но зачем так обесценивать звания?! В этом случае, хорошо, что дедушка ушёл от нас и что он это не видит», - написала Мария в своём микроблоге.

Указ о присвоении генеральского звания подписал президент РФ Владимир Путин.