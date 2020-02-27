Степаненко призналась, что молится за Петросяна

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27 февраля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Антенна

Елена Степаненко. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Maxim Burlak

Елена Степаненко впервые после развода с Евгением Петросяном рассказала, как относится к бывшему мужу. По словам телеведущей, она до сих пор продолжает молиться за юмориста.

Степаненко и Петросян прожили вместе 32 года. Женщина признается, что продолжает молиться за экс-супруга, и простила ему все обиды. «Как было, так и есть: в моей записке о здравии первым я пишу имя Евгений», - поделилась Степаненко.

При этом она опровергла информацию о том, что Петросян якобы не может попасть в квартиру. «Он приходил, забрал все свои личные вещи из квартиры, рукописи, все, что ему нужно, все забрал», - рассказала юмористка.