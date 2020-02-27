Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Степаненко призналась, что молится за Петросяна

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Антенна

Степаненко призналась, что молится за Петросяна
Елена Степаненко. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Maxim Burlak

Елена Степаненко впервые после развода с Евгением Петросяном рассказала, как относится к бывшему мужу. По словам телеведущей, она до сих пор продолжает молиться за юмориста.

Степаненко и Петросян прожили вместе 32 года. Женщина признается, что продолжает молиться за экс-супруга, и простила ему все обиды. «Как было, так и есть: в моей записке о здравии первым я пишу имя Евгений», - поделилась Степаненко.

При этом она опровергла информацию о том, что Петросян якобы не может попасть в квартиру. «Он приходил, забрал все свои личные вещи из квартиры, рукописи, все, что ему нужно, все забрал», - рассказала юмористка.

АБ

//картина дня

Общество

В 40% детских поликлиник и больниц России нет отопления, в 30% - водопровода и канализации, сообщает Счетная палата

В 40% детских поликлиник и больниц России нет отопления, в 30% - водопровода и канализации, сообщает Счетная палата

В 41,1% детских поликлиник и больниц в России отсутствует центральное отопление. Такие данные опубликовала Счетная палата. Аудиторы проверили 116 865 зданий детских медучреждений.

Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины, рассказал, как без боевых действий вернуть в состав страны территории, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины, рассказал, как без боевых действий вернуть в состав страны…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Иркутские полицейские пытались разбудить нетрезвого пассажира такси электрошокером, но, похоже, перестарались. СКР возбудил дело о превышении должностных полномочий…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Италии у помощницы президента Ломбардии Аттилио Фонтана диагностирован коронавирус. Глава этой итальянской области объявил о добровольном уходе на две недели…

Главком ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко оценил боевой потенциал Черноморского флота России. По данным украинского адмирала, за шесть лет Россия перевооружила весь…

//новости ан

Ведущий программы на телеканале "Россия 1" Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии после того, как экс-нардеп…

В городе Кизел Пермского края застрявшую в снегу машину скорой помощи" с пациентом почти час откапывала его супруга. Спецмашина засела в сугробе во дворе дома № 60…