Степаненко станет ведущей нового телешоу

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18 февраля 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

В последние месяцы к Елене Степаненко приковано повышенное внимание со стороны общественности. Во многом этому поспособствовал громкий развод с Евгением Петросяном. Брак артистов длился более тридцати лет.

Юмористка не комментирует личную жизнь, но признаётся, что все проблемы заглушает работой. Недавно артистке предложили пост ведущей телешоу. По словам инсайдера, гонорар Степаненко составит порядка миллиона рублей.

«Имя Елены Степаненко сейчас приносит огромный рейтинг. Поэтому телевизионное начальство разных каналов разными способами пыталось «заманить» ее к себе. Вначале Елена Григорьевна отказывалась от всех предложений, а сейчас согласилась. Премьера намечена на ближайшее время. Шоу Степаненко, понятное дело, будет юмористическим», - заявил источник.