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Петросян сменил стиль под влиянием молодой жены

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Петросян сменил стиль под влиянием молодой жены
Фото: соцсети

Юморист Евгений Петросян после женитьбы на молодой моднице Татьяне Брухуновой заметно преобразился. Поклонники заметили, что 74-летний артист сменил свой привычный стиль на молодежный casual.

Юморист убрал в шкаф излюбленные пиджаки и яркие галстуки и обновил гардероб. На шоу Fashion Freak Show французского модельера Жана-Поля Готье Евгений Ваганович пришел в стильном пиджаке, надетом поверх тельняшки, темных брюках и серебристых туфлях. По мнению поклонников, юморист, благодаря новому образу, помолодел лет на 30.

В начале этого года Петросян узаконил отношения с 30-летней Татьяной Брухуновой, которая известна своей любовью к модным образам

АБ

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