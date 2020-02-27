Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Ким Кардашьян назвала имена звезд, которых считает иконами стиля

, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

Ким Кардашьян назвала имена звезд, которых считает иконами стиля
Ким Кардашьян, Instagram

Известная американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян рассказала поклонникам, кого из мировых знаменитостей считает иконой стиля. Об этом девушка написала пост в Instagram, опубликовав совместное фото.

«Теперь вы знаете, что Шер - мой стиль жизни. Съемка с ней - всегда была моей мечтой. Наоми Кэмпбелл, которую я тоже считаю иконой стиля, находилась с нами на площадке», - поделилась своим эмоциями звезда.

Кардашьян и Шер приняли участие в тематической фотосессии для мартовского номера журнала CR Fashion Book. На снимке знаменитости предстали в ретро-образах, им сделали объемные начесы и посадили на мотоциклы.

Мероприятие проходило на улицах Лос-Анджелеса с фотографами Мертом Аласом и Марком Пигготом.

Ранее поклонники негативно восприняли изменения во внешности юмористки Елены Степаненко.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)25 Фев 2020 в 9:14 PST

БА

//картина дня

Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины, рассказал, как без боевых действий вернуть в состав страны территории, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины, рассказал, как без боевых действий вернуть в состав страны…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Италии у помощницы президента Ломбардии Аттилио Фонтана диагностирован коронавирус. Глава этой итальянской области объявил о добровольном уходе на две недели…

//новости ан

Главком ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко оценил боевой потенциал Черноморского флота России. По данным украинского адмирала, за шесть лет Россия перевооружила весь…

//новости ан

Ведущий программы на телеканале "Россия 1" Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии после того, как экс-нардеп…

//новости ан

В городе Кизел Пермского края застрявшую в снегу машину скорой помощи" с пациентом почти час откапывала его супруга. Спецмашина засела в сугробе во дворе дома № 60…

//новости ан

//новости ан

//новости ан