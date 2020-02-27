Ким Кардашьян назвала имена звезд, которых считает иконами стиля

Известная американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян рассказала поклонникам, кого из мировых знаменитостей считает иконой стиля. Об этом девушка написала пост в Instagram, опубликовав совместное фото.
«Теперь вы знаете, что Шер - мой стиль жизни. Съемка с ней - всегда была моей мечтой. Наоми Кэмпбелл, которую я тоже считаю иконой стиля, находилась с нами на площадке», - поделилась своим эмоциями звезда.
Кардашьян и Шер приняли участие в тематической фотосессии для мартовского номера журнала CR Fashion Book. На снимке знаменитости предстали в ретро-образах, им сделали объемные начесы и посадили на мотоциклы.
Мероприятие проходило на улицах Лос-Анджелеса с фотографами Мертом Аласом и Марком Пигготом.
Ранее поклонники негативно восприняли изменения во внешности юмористки Елены Степаненко.
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