Пользователи раскритиковали перемены во внешности Елены Степаненко

Известный юморист Сергей Дроботенко поделился с поклонниками совместной фотографией со своей коллегой по сцене Еленой Степаненко. При этом подписчики негативно восприняли изменения во внешности экс-супруги Евгения Петросяна.
На снимке знаменитость изображена с новой прической в черном платье с цветочным принтом, которое выгодно подчеркивает ее фигуру. Степаненко выглядит очень похудевшей.
Однако некоторые пользователи предположили, что перемены звезды не обошлись без вмешательства пластических хирургов и отметили, что ей это не помогло. Другие заметили, что из-за сильного похудения юмористка состарилась:
«а чего правый глаз больше левого ?»
«Старость никуда не денешь,пожилая женщина ну и что красивого»
«Какая неудачная фотография»
Нашлись, конечно, и те, кто положительно оценил новый образ Степаненко:
«Елене явно развод пошёл на пользу. Хорошеет с каждым днем!»
«После развода женщины всегда молодеют»
Ранее поклонников взволновала фотография актрисы Чулпан Хаматовой с лысой головой.
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