Пользователи раскритиковали перемены во внешности Елены Степаненко

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27 февраля 2020, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Степаненко, Maxim Burlak/Russian Look/globallookpress.com/

Известный юморист Сергей Дроботенко поделился с поклонниками совместной фотографией со своей коллегой по сцене Еленой Степаненко. При этом подписчики негативно восприняли изменения во внешности экс-супруги Евгения Петросяна.

На снимке знаменитость изображена с новой прической в черном платье с цветочным принтом, которое выгодно подчеркивает ее фигуру. Степаненко выглядит очень похудевшей.

Однако некоторые пользователи предположили, что перемены звезды не обошлись без вмешательства пластических хирургов и отметили, что ей это не помогло. Другие заметили, что из-за сильного похудения юмористка состарилась:

«а чего правый глаз больше левого ?»

«Старость никуда не денешь,пожилая женщина ну и что красивого»

«Какая неудачная фотография»

Нашлись, конечно, и те, кто положительно оценил новый образ Степаненко:

«Елене явно развод пошёл на пользу. Хорошеет с каждым днем!»

«После развода женщины всегда молодеют»

Ранее поклонников взволновала фотография актрисы Чулпан Хаматовой с лысой головой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Дроботенко (@s.a.drobotenko)23 Фев 2020 в 10:49 PST