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Лысая голова Чулпан Хаматовой насторожила поклонников

, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Лысая голова Чулпан Хаматовой насторожила поклонников
фото: Чулпан Хаматова, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками совместным снимком с коллегами по театральной сцене Чулпан Хаматовой и Марианной Шульц. При этом внешний вид Чулпан Хаматовой не на шутку взволновал пользователей.

На селфи, которое сделала Боярская, актриса предстала совершенно с лысой головой. Подписчики сразу предположили, что знаменитость тяжело больна:

«Боже! Надеюсь Чулпан здорова!! Храни вас Бог! Коснулась онкология и знаю, как блестит голова после химии»

«Почему Чулпан побритая?»

«Что с Чулпан?»

Однако позже выяснилось, что с актрисой все в порядке и она просто играет тяжелобольную жену главного героя в спектакле «Иванов» по пьесе Антона Павловича Чехова в Государственном театре Наций.

Ранее Лера Кудрявцева развеяла слухи о том, что оставила родного сына несколько лет назад в детском доме.

 
 
 
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Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)24 Фев 2020 в 12:55 PST

БА

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