Лысая голова Чулпан Хаматовой насторожила поклонников

Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками совместным снимком с коллегами по театральной сцене Чулпан Хаматовой и Марианной Шульц. При этом внешний вид Чулпан Хаматовой не на шутку взволновал пользователей.
На селфи, которое сделала Боярская, актриса предстала совершенно с лысой головой. Подписчики сразу предположили, что знаменитость тяжело больна:
«Боже! Надеюсь Чулпан здорова!! Храни вас Бог! Коснулась онкология и знаю, как блестит голова после химии»
«Почему Чулпан побритая?»
«Что с Чулпан?»
Однако позже выяснилось, что с актрисой все в порядке и она просто играет тяжелобольную жену главного героя в спектакле «Иванов» по пьесе Антона Павловича Чехова в Государственном театре Наций.
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