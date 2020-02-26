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Лера Кудрявцева рассказала о сыне и слухах о том, что оставила его в детдоме

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Лера Кудрявцева рассказала о сыне и слухах о том, что оставила его в детдоме
Фото из соцсетей, Instagram leratv

Лера Кудрявцева решила ответить рассказать, на самом ли деле она оставила сына в детском доме много лет назад. Обсуждение темы началось в Instagram телеведущей.

Звезда выложила снимок 25-летней давности. Поклонники Леры отметили, что она нисколько не изменилась – лишь прическа и макияж другие. Известно: первенцу Кудрявцевой Жану, который родился от барабанщика "Ласкового мая" Сергея Ленюка, тогда было пять лет. Фолловеры сразу же вспомнили, как продюсер коллектива Андрей Разин однажды проговорился, что женщина якобы сразу после развода отдала ребенка в детский дом.

Лера Кудрявцева не смогла пройти мимо этой темы.

"Думаю, мой ребенок сейчас это прочитает и сам ответит вам. Большего бреда и не слышала даже", – высказалась она.

Сын Валерии ведет закрытый образ жизни, он редко появляется на публике, даже в компании звездной мамы.

 

 
 
 
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25 лет назад !!! #архив#тенерифе

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 25 Фев 2020 в 12:53 PST

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