Юлия Барановская показала в сети кадры с повзрослевшим сыном и восхитила поклонников своим внешним видом

//Шоу-бизнес 13+

26 февраля 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская поделилась в Instagram кадрами фотосессии со старшим сыном Артемом. Поклонники были удивлены, насколько молодо выглядит звезда.

«Чем взрослее сын, тем моложе мама. И не надо со мной спорить», - подписала публикацию Барановская.

Подписчики в комментариях осыпали Юлю комплиментами, отметив: знаменитость выглядит юно рядом со своим 14-летним ребенком. "Как брат с сестрой", – высказался один из фолловеров. А многие посчитали, что бывшая возлюбленная Аршавина вполне может сойти за ровесницу своего наследника.

Юлия Барановская воспитывает троих детей (Артема, Яну и Арсения).