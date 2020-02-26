Юлия Барановская показала в сети кадры с повзрослевшим сыном и восхитила поклонников своим внешним видом

Телеведущая Юлия Барановская поделилась в Instagram кадрами фотосессии со старшим сыном Артемом. Поклонники были удивлены, насколько молодо выглядит звезда.
«Чем взрослее сын, тем моложе мама. И не надо со мной спорить», - подписала публикацию Барановская.
Подписчики в комментариях осыпали Юлю комплиментами, отметив: знаменитость выглядит юно рядом со своим 14-летним ребенком. "Как брат с сестрой", – высказался один из фолловеров. А многие посчитали, что бывшая возлюбленная Аршавина вполне может сойти за ровесницу своего наследника.
Юлия Барановская воспитывает троих детей (Артема, Яну и Арсения).
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Чем взрослее сын , тем моложе мама???????????? и не надо со мной спорить ☺️????❤️ @zasport @denisklyaver