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Юлия Барановская показала в сети кадры с повзрослевшим сыном и восхитила поклонников своим внешним видом

, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Барановская показала в сети кадры с повзрослевшим сыном и восхитила поклонников своим внешним видом
Фото из соцсетей, Instagram baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская поделилась в Instagram кадрами фотосессии со старшим сыном Артемом. Поклонники были удивлены, насколько молодо выглядит звезда.

«Чем взрослее сын, тем моложе мама. И не надо со мной спорить», - подписала публикацию Барановская.

Подписчики в комментариях осыпали Юлю комплиментами, отметив: знаменитость выглядит юно рядом со своим 14-летним ребенком.  "Как брат с сестрой", – высказался один из фолловеров.  А многие посчитали, что бывшая возлюбленная Аршавина вполне может сойти за ровесницу своего наследника.

Юлия Барановская воспитывает троих детей (Артема, Яну и Арсения). 

 

 
 
 
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Чем взрослее сын , тем моложе мама???????????? и не надо со мной спорить ☺️????❤️ @zasport @denisklyaver

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 24 Фев 2020 в 10:59 PST

ЕЧ

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