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Участница "Дом-2" Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего наследника банкира

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Участница
Фото: cоцсети

«И все-таки она его захомутала», комментируют в Сети свадьбу звезды «Дом-2» и сына миллионера Валерия Маркелова – Артема. Катя выложила в социальных сетях фотографии с церемонии бракосочетания.

Пара вместе уже больше года и за это время кто только не «прошелся» по отношениям ловеласа-гонщика и участнице скандальной телестройки. Поводом для осуждения было и то, что Жужа увела Артема у другой девушки. Во время гонок в Абу-Даби Катя знала, что к Маркелову скоро должна прилететь невеста, но ее это не остановило и она закрутила роман. Ну, а разница в возрасте – наследнику миллионера 25, а Катюше перевалило за 30, только добавляло пересудов.

Но как оказалось, пара все это выдержала, а Артем даже нашел общий язык с дочерью Кати. Но поклонники недоумевают, зачем молодым понадобилась вторая свадьба в России, если меньше года назад у них она была в Лас-Вегасе? С другой стороны там они расписались по тихому, а увидеть себя в белом наряде мечтает каждая девушка.

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