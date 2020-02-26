Судьбы выпускников «Дома-2»

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26 февраля 2020, 23:49 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

дом 2, фото:соцсетей

Недавно звезда реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Валерия Маркелова – Артёма.

Этот союз вызвал немало неодобрительных комментариев в Сети. Поводом для осуждения было и то, что Катя увела Артёма у другой девушки, и то, что у молодых уже была одна свадьба в Лас-Вегасе, но понадобилась вторая – в России. Также добавила пересудов их разница в возрасте – наследнику миллионера 25, а Катюше перевалило за 30, притом Артём взял Жужу с ребёнком. «Аргументы недели» выяснили, как складывается судьба других ярких участников скандальной телестройки, и удалось ли им построить любовь за периметром.

Первый выход в эфир реалити-шоу «Дом-2» состоялся 11 мая 2004 года на канале ТНТ. Изначальными ведущими проекта стали Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев, который вскоре был сменён Ксенией Бородиной. За это время построить свою любовь на Поляне пробовали сотни участников. Самые запоминающиеся экс-жильцы «Дома-2» довольно популярны до сих пор, фанаты следят за ними в соцсетях и переживают за их судьбы.

Ольга Николаева («Солнце»)

Ольга «Солнце» Николаева пробыла в «Доме-2» ровно 4 года с момента запуска проекта. Её смело можно назвать одной из самых запоминающихся участниц реалити-шоу. За время своего пребывания на телестройке она выиграла множество призов: автомобиль, поездку в Париж и квартиру в Москве. «Солнце» даже стала “Королевой «Дома-2»”. Так что спад её популярности после ухода из проекта вызвал большое удивление общественности. Поклонники долгое время не знали, чем занимается яркая экс-участница «Дома-2» «Солнце».



Как выяснилось, Ольга вне стен «Дома-2» продолжила развивать музыкальную карьеру. Но музыка не принесла ей широкой известности: её песни не крутят по радио, клипы не показывают по ТВ. Но «Солнце» не отчаивается и работает диджеем в ночных клубах, выступает в караоке-барах и преподаёт вокал. В 2016 году Николаева получила премию «Life in Style-2016» как самый стильный DJ года. Кроме того, иногда Ольгу приглашают в качестве эксперта на различные ток-шоу федеральных каналов.



Остальную часть времени «Солнце» работает спикером, участвует в тренингах и конференциях, где делится опытом продвижения в соцсети Instagram. В собственном микроблоге Ольга пропагандирует подписчикам идею «становиться лучше». Несколько раз в год «Солнце» путешествует по миру и делится своими впечатлениями в соцсетях.



Дела сердечные Ольга не афиширует. В январе 2017 года СМИ писали, что у Николаевой появился новый возлюбленный по имени Никита. Но вскоре пара рассталась. Так что «Солнце» пока не смогла построить любовь так, чтобы она привела к замужеству. Из бывших участников реалити-шоу поддерживает отношения с Анастасией Дашко. Когда у Дашко родился сын, Ольга стала его крёстной матерью.

Анастасия Дашко

Дашко была участницей реалити-шоу «Дом-2» с 22 октября 2004 года по 7 февраля 2008 года. Ушла за “периметр” Анастасия вместе со своим возлюбленным Сэмом Селезнёвым. Однако вне проекта построить крепкие отношения паре не удалось: Настя и Сэм расстались.



Судьба Дашко, кажется, испытывала девушку на прочность. В 2011 году Анастасию задержали по подозрению в мошенничестве в размере трёх миллионов рублей. В результате обвинение подтвердилось, и в 2013 году Дашко осудили на три года и обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.



Через два года Дашко удалось выйти из тюрьмы досрочно за примерное поведение. А уже осенью 2015 года экс-участница «Дома-2» вышла замуж. Избранником Анастасии стал чемпион по кикбоксингу, Константин Кулешов. Свадьбу пара сыграла довольно скоромно, в Златоусте Челябинской области. На церемонию бракосочетания молодожёны позвали только самых близких, в том числе коллегу по «Дому-2», Ольгу «Солнце», которая стала крёстной мамой их первенцу Климу. В марте 2019 года в семье Кулешовых родился второй сын, которого счастливые родители назвали Лука.

Сэм Селезнёв



Сэм участвовал в реалити-шоу с 25 марта 2005 года по 7 февраля 2008 года. На «Доме-2» Сэм строил отношения с Анастасией Дашко, но выйдя за “периметр”, пара рассталась. Сэм вернулся в родной Краснодар, где начал развивать карьеру телеведущего и диджея. Селезнёв вёл экстремальные шоу в сотрудничестве с театром «Каскадёры», а также спортивные новости на местном телевидении, работал директором по рекламе в сафари-парке.



В ноябре 2018 года Сэм впервые женился. Его избранницей стала девушка Юлия, с которой Сэм был знаком уже почти 10 лет, но они редко общались. Однако в 2017 их отношения вышли на новый уровень. Свадьбу сыграли в тёплом Краснодаре, в Екатерининском зале. Поздравить жениха и невесту пришли родственники и близкие друзья, в том числе коллеги Селезнёва по «Дому-2» – Ольга «Солнце» и Роман Третьяков. После торжественной церемонии молодожёны поехали в сафари-парк на фотосессию с лемурами. Сэм сказал, что свадьба обошлась ему всего в 2 миллиона рублей.

Роман Третьяков



Роман прожил в «Доме-2» с 15 мая 2004 года по 30 августа 2007 года. За пределами реалити-шоу экс-возлюбленный Ольги Бузовой, Роман Третьяков долгое время не мог найти себя и даже был в депрессии какое-то время. Ранее Роман выступал в составе сборной ростовской области «Тихий Дон» украинской лиги команд КВН и решил заняться чем-то похожим – стал пробовать себя в роли ведущего корпоративов, свадеб и других торжеств.



В 2012 году Роман вплотную связал свою карьеру с телевидением – стал ведущим программы «Я могу круче!» на канале «Перец». Затем Третьяков перешёл на телеканал «Чё», где занял должность редактора телепроекта «+100500 Городов». В 2017 году Роман “вспомнил молодость” в популярном шоу ТНТ «Открытый микрофон», но войти в финал ему так и не удалось.



В 2018 году Третьяков окончил факультет журналистики МГУ с красным дипломом. А во время учёбы стажировался в шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Кроме того, Роман попробовал себя и в театральном искусстве: он снимался в эпизодических ролях в 3-ем сезоне сериала «Физрук», в «Счастливы вместе» на ТНТ, а также в «Условиях контракта-2», в сериале «Москва центральный округ-3» на НТВ.



Но вот построить бесконечную любовь Роману пока не удалось. В 2008 году он женился на модели Светлане Соколовой, которая через год родила сына экс-участнику популярной телестройки. Однако через 3 года супруги развелись.

Ольга Бузова

Девушка провела на проекте в качестве участницы четыре года, а в 2008 году стала одной из его ведущих. В 2012 году вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, однако через несколько лет пара развелась.

Сегодня Ольга — одна из самых высокооплачиваемых российских блогеров. На своей страничке в Instagram она называет себя телеведущей, актрисой, дизайнером и певицей. Запустила собственную криптовалюту BuzCoin, открыла свой ресторан «BuzFood» в центре столицы. Нынешняя Ольга Бузова — бренд, её успеху можно только позавидовать. И, конечно же, пожелать построить-таки свою любовь!

Степан Меньщиков



Меньщиков был участником «Дом-2» с начала запуска проекта и до 5 марта 2009 года. Его до сих пор называют одним из самых главных ловеласов телешоу. За годы своего участия в «Доме-2» он встречался с одними из самых ярких и заметных девушек проекта, среди них были и Алёна Водонаева, и Виктория Боня. Однако все отношения у Степана строились недостаточно крепкими.

Выйдя за “периметр”, Степан встретил свою любовь, Евгению Шамаеву. Пара поженилась в 2014 году на Гоа. Но, как выяснилось, тогда свадебное торжество было от части фиктивным, ведь по-настоящему Степан и Евгения расписались в ЗАГСе только в августе 2016-ого. В браке у Меньщиковых родилось уже двое детей: дочь Варвара и сын Иван.

Но сказочная картинка омрачилась под гнётом реальной жизни: в сентябре 2017 года пара решает взять паузу в отношениях. И не безосновательно. Вскоре Меньщиковы появились в студии шоу первого канала «На самом деле». Пара пришла на съёмки не просто так, а выяснить отцовство. Степан, пройдя тест ДНК вместе со старшим сыном Иваном, узнал, что не является биологическим отцом ребёнка. Тогда Евгения призналась мужу, что забеременела от какого-то неизвестного турка, не говорящего по-русски. Несмотря на жестокую правду, Меньщиков сказал, что готов воспитывать мальчика, как и раньше и, отношение к сыну у него не поменяется.

Но вот доверие к супруге, безусловно, было подорвано. В июле 2018 года супруги официально развелись. Всё прошло довольно мирно, Степан даже был не против, если Евгения с детьми какое-то время поживёт с ним в одной квартире. Кстати, после развода, экс-супруга Меньщикова начала жить с лучшим другом Степана, Михаилом Беденко, и сообщала, что это именно он настоящий отец Ивана.

Алена Водонаева

Алена Водонаева приехала на телепроект из Тюмени в 2004 году и прожила там целых 3 года, заслужив звание самой скандальной участницы. Девушка приехала на проект к Степану Меньщикову. Их эксцентричная пара помогла девушке быстро заработать популярность.

После ухода с реалити-шоу Алена вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева, от которого родила сына Богдана.Но в браке пара прожила недолго и меньше, чем через 2 года развелась. В 2017 году Алена вышла замуж за питерского диджея Алексея Косинуса. Но отношения с Алексеем тоже не сложились, супруги объявили о разводе.

На сегодняшний день Водонаева может похвастаться успешной карьерой телеведущей. Девушка часто мелькает на обложках глянцевых журналов и ведет популярный блог в Instagram.

Виктория Боня

12 лет назад никому не известная девушка из города Краснокаменск пришла на проект «Дом-2». На проекте Виктория Боня строила отношения с бывшим парнем Алены Водонаевой Степаном Меньщиковым. Громогласные скандалы парочки благоприятно сказывались на рейтингах, поэтому Виктория прожила в “периметре” почти год.

После «Дома-2» Боня состояла в гражданском браке с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом, от которого родила дочку, но в 2017 году пара рассталась. Сейчас Виктория — известная на всю страну телеведущая и светская львица.

Стас и Оскар Каримовы

Близнецы из Белебея за относительно короткий срок своего пребывания в проекте завоевали любовь зрителей. Стас ухаживал за Ольгой Бузовой, а Оскар крутил роман с Ксенией Бородиной.

Сейчас оба брата работают диджеями и живут в столице. «На личном фронте все хорошо, — рассказывает Стас. — Я женат уже больше десяти лет. Мы с Еленой воспитываем дочь Уму. Оскар тоже состоит в браке, но детей пока нет».

Юлия Салибекова

Юлия Салибекова родилась и выросла в Краснодаре, ее девичья фамилия Колисниченко. У нее есть сестра-близнец Катя, с которой они вместе пришли на проект в 2010 году. На «Доме-2» Юля нашла свою любовь — восточного красавца-мужчину Тиграна Салибекова. Но отношения складывались не самым радужным образом, пара то сходилась, то расходилась. Тигран сомневался в своих чувствах к девушке, а когда узнал о ее беременности, отказался жениться. Кроме того, родители мужчины были категорически против Юли.

Но позже семье Салибековых всё же удалось преодолеть все трудности, Тигран осознал свои ошибки, и пара все-таки поженилась. Сейчас они вместе воспитывают трех сыновей. Молодая чета выступает на различных мероприятиях, имеет успешный караоке-клуб.

Нелли Ермолаева

Нелли родилась в городе Новокуйбышевск. На телепроект девушка пришла в 2009 году. Там она и встретила своего первого мужа Никиту Кузнецова. Эта страстная пара стала одной из самых ярких на телепроекте. После двух лет брака Нелли с Никитой развелись, в качестве причины назвав бытовые сложности. Кузнецов вернулся на «Дом-2», а Ермолаева начала реализовывать свои идеи и планы в реальной жизни.





Девушке удалось построить карьеру телеведущей и создать собственный бренд одежды. Сейчас Ермолаева замужем за известным ресторатором Кириллом Андреевым. 9 февраля 2018 года родила первенца в Майами.