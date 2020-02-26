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Источник утверждает, что Джордж Клуни больше не живет с женой

, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Gossip Cop

Источник утверждает, что Джордж Клуни больше не живет с женой
Амаль и Джордж Клуни, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Осведомленный источник, который представился одним из друзей Джорджа Клуни, сообщил журналистам, что 58-летний актер больше не живет со своей супругой Амаль. Якобы они не виделись уже два месяца.

Инсайдер уверяет, что муж и жена ведут параллельные жизни: Амаль усиленно занимается своей практикой адвоката-правозащитника и свободное время посвящает детям Элле и Александру, а Джордж работает в весьма расслабленном режиме, снимаясь примерно в одном фильме в год.

По словам источника, мужчина и женщина утратили взаимопонимание. Эта информация не является подтвержденной, однако Амаль и Джорджа не видели вместе уже больше 120 дней.

ЕТ

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