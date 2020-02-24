Агата Муцениеце подтвердила информацию о разводе с Павлом Прилучным

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24 февраля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известная российская актриса Агата Муцениеце отреагировала на информацию о своем расставании со звездным супругом Павлом Прилучным. По её словам, она не собирается преподносить такие события по всем «правилам» медийной персоны.

«Пост - НЕ ПО ПЛАНУ! Не по правилам, всех нормальных пар … И не так, как надо, чтоб хайпануть и выглядеть выгодно в такой ситуации … Не будет: хитовой песни, своей передачи, книги, картины... пришла к тому, что надо - законно расторгать брак) Люблю его - Да! Возрадуются миллионы барышень - да! Провал - НЕТ! Ибо, я благодарна, за все! Мы - навечно связаны. Мы написали, красивую историю любви!» - высказала актриса.

Муцениеце иронично отметила, что теперь ее «имидж на дне». Она добавила, что совсем не образец, но ее это не расстраивает.

Ранее Павел Прилучный заявил, что решение о расставании с актрисой было обоюдным и они останутся друзьями.