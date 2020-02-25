Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой

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25 февраля 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Станислав Садальский раскритиковал частную медицинскую клинику Елены Малышевой. Артист заявил, что цены в звездном медучреждении слишком высокие. «Первый прием 20 тысяч рублей. За то, чтобы только поболтать? Лихо!» - возмутился он.

«Буржуй от медицины. Малышева поясняет, что руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить… Интересно, как это можно на государственном канале на постоянной основе заниматься рекламой собственного частного бизнеса?» - заявил Садальский.

Он отметил, что сам не стал бы лечиться в клинике Малышевой, даже если бы зарабатывал достаточно денег для этого. Артист объяснил это тем, что не доверяет ее врачам.