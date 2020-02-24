Ксения Собчак объяснила скандал с Любой Успенской тем, что она не родственница певице, а журналист

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24 февраля 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Ксения Собчак объяснила скандал с певицей Любой Успенской, которая ушла с ее программы и возмущенно призналась, что в этой телеведущей все мертво, поэтому она и ехала на свою свадьбу в похоронном катафалке.

Любовь Успенская тяжело переживает из-за испорченных отношений с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Артистка решила поделиться своей болью с Собчак, в какой-то степени оправдаться после обвинений Тани.

Но диалога у них не получилось. По словам Любы Успенской, Собчак пыталась "закрывать рты" и желала "хайпа". Певица назвала ведущую новой программы на Первом канале "Док Ток" циничной, холодной.

Ксения Анатольевна в комментарии изданию "НьюИнформ" ответила, что она не родственница Успенской. Ей нужно было разобраться в ситуации, в отношениях матери и дочери, и она пыталась это сделать.

Любовь Успенская не смогла дождаться конца программы и ушла из студии. "Я шла как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания", - писала Успенская после программы у Собчак.