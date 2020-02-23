Люба Успенская разочаровалась в Ксении Собчак, назвав ее

//Шоу-бизнес 13+

23 февраля 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Успенская, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певица Любовь Успенская разочаровалась в Ксении Собчак, назвав телеведущую "холодной, циничной, безрассудной". Артистка тяжело переживает конфликт со своей единственной дочерью Татьяной.

Татьяна Плаксина публично рассказала об отношениях со знаменитой мамой. После обвинения дочери у Любы чуть не случился инсульт. А дочь Успенской уехала в Америку к своему отцу Александру Плаксину.

Певица Люба Успенская надеялась, что Ксения Собчак поймет переживания любящей единственного ребенка и согласилась на откровенный разговор. Но Собчак оказалась не тем собеседником и человеком, какого представляла себе Люба.

"Я шла как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания. Но я не то чтобы подумать не могла, я до сих пор не понимаю как это стало возможным? Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец-то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого «свадебного катафалка», оставившая там свою душу", - рассказала Успенская о разговоре с Собчак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)21 Фев 2020 в 11:05 PST