Волочкова убеждена, что 23 февраля – это и ее праздник

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24 февраля 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Анастасия Волочкова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова в минувшую субботу опубликовала поздравление с наступающим Днем Защитника Отечества. В своем видеообращении танцовщица заявила – это и ее праздник тоже.

Волочкова считает, что 23 февраля могут праздновать все сильные духом люди – и мужчины, и женщины. Про себя Анастасия сказала, что она всю жизнь вела себя как боец и воин, который с честью и достоинством преодолевает все препятствия и травлю со стороны общественности.

Балерина уверена, что многие мужчины могут позавидовать ее умению держаться на публике и бороться за свое счастье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)22 Фев 2020 в 11:05 PST