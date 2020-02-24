Волочкова убеждена, что 23 февраля – это и ее праздник

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова в минувшую субботу опубликовала поздравление с наступающим Днем Защитника Отечества. В своем видеообращении танцовщица заявила – это и ее праздник тоже.
Волочкова считает, что 23 февраля могут праздновать все сильные духом люди – и мужчины, и женщины. Про себя Анастасия сказала, что она всю жизнь вела себя как боец и воин, который с честью и достоинством преодолевает все препятствия и травлю со стороны общественности.
Балерина уверена, что многие мужчины могут позавидовать ее умению держаться на публике и бороться за свое счастье.
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